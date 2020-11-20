«Будь счастлива каждый день»: Волкова поделилась редким кадром маленькой Маши из «Ворониных»

Марии Ильюхиной в этом году уже исполнилось 17 лет.

Одна из главных звезд сериала «Воронины» Екатерина Волкова в Instagram поздравила с днем рождения актрису и свою коллегу по фильму Марию Ильюхину. В популярном сериале она сыграла роль маленькой девочки Маши. На кадре в Instagram совсем еще маленькая девочка запечатлена на руках у Екатерины Волковой.

«Вы можете себе представить, что малышке с этой фотографии сегодня 17 лет? Мария Ильюхина. С днем рождения! Будь счастлива каждый день! Давайте закидаем Машулю поздравлениями!» Екатерина Волкова

«Остановите время. Как быстро растут дети», «С днем рождения Машу. Пусть все мечты у нее сбываются», «А она все такая же. Ни капельки не изменилась. Счастья ей», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Ильюхина, кроме съемок в кино, учится в академическом лицее имени Ломоносова. Кроме того, она пишет стихи и является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. Кстати, пробует себя девушка и в музыке. К примеру, не так давно вышел ее первый трек «Искры».

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