Страшно красивая: Хилькевич показала себя без передних зубов

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич активно ведет свой микроблог в Instagram. Там красавица делится мамским контентом — у нее две дочери-погодки, а также новостями о своих съемках. Кроме того, девушка периодически снимает забавные вайны и фото, как настоящий блогер.

В новой публикации Хилькевич примерила очки. По наблюдению подписчиков, она стала похожа на учительницу. Но блондинка пошла дальше — она попросила помочь с выбором кадра, и улыбнулась, обнажив «беззубый» рот.

«Смотря для чего выбираешь! Покорить мужское сердце однозначно 3-е фото», «Самая шикарная», «Топ», «Тебе идет!», «невозможно выбрать, все клевые!!!», «Анна, ваше чувство юмора просто зашкаливает», — пишут фолловеры.

Хилькевич любит посмеяться вместе с поклонниками, а также периодически подшучивает над ними. Недавно девушка показала огромный живот и призналась, что ждет третьего ребенка. И многие, кстати, поверили в это. Но актриса призналась позже, что пока не готова становиться многодетной матерью.

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