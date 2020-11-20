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В Сети появилось фото повзрослевшей дочки ректора университета из «Сватов» Марины Сердешнюк

Актриса с годами превратилась в настоящую красавицу.

В Сети появилось фото повзрослевшей дочки ректора университета из «Сватов» Марины Сердешнюк
Марина Сердешнюк. Фото: instagram.com/mary.desh/

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась фотография украинской актрисы Марины Сердешнюк. В известной ленте она сыграла дочку ректора университета Катю Беркович. По сюжету ее отец Сан Саныч Беркович закрутил роман с одной из главных героинь ленты Ольгой Ковалевой, роль которой сыграла актриса Людмила Артемьева.

«Какая она красавица и худышка. Очень повзрослела за последнее время», «Это же Катя из сериала. Отличница и умница», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Марина Сердешнюк, которой сейчас 24 года, сыграла в пятой и шестой части «Сватов». Известно, что ее задействовали и в седьмой части сериала. Съемки, как известно, из-за пандемии были сдвинуты на 2021 год.

Добавим, что за плечами Марины Сердешнюк также роль в украинской картине «На линии жизни». Там, правда, ей досталась эпизодическая роль. Впрочем, в беседах с журналистами актриса говорила, что в будущем не сомневается в своем успехе в кинематографе.

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