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Леди в алом: Дубцова в тотальном красном аутфите запечатлелась с мамой-именинницей

Певица выбрала для праздничного снимка повседневный, но стильный образ.

Леди в алом: Дубцова в тотальном красном аутфите запечатлелась с мамой-именинницей
Ирина Дубцова. Фото: instagram.com/dubtsova_official/

38-летняя Ирина Дубцова тщательно скрывает личную жизнь от посторонних. Девушка считает, что это — тема не для всех, и должна оставаться личной. Тем не менее, в недавнем интервью она признавалась, что не может найти того самого, рядом с которым смогла бы быть как за каменной стеной.

А вот семьи девушка не скрывает. Она живет с сыном Артемом и мамой Натальей, которая накануне отметила день рождения. По такому поводу певица устроила родительнице сюрприз. Она одарила ее цветами и подарками, и обратилась к ней в микроблоге:

«Ты у меня самая лучшая! Люблю! Будь здорова и всегда улыбайся) Остальное за мной», — написала Дубцова.

Для праздничного совместного фото Дубцова выбрала тотальный красный наряд – повседневный, но очень стильный трикотажный костюм и кроссовки в тон.

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