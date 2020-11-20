Леди в алом: Дубцова в тотальном красном аутфите запечатлелась с мамой-именинницей

38-летняя Ирина Дубцова тщательно скрывает личную жизнь от посторонних. Девушка считает, что это — тема не для всех, и должна оставаться личной. Тем не менее, в недавнем интервью она признавалась, что не может найти того самого, рядом с которым смогла бы быть как за каменной стеной.

А вот семьи девушка не скрывает. Она живет с сыном Артемом и мамой Натальей, которая накануне отметила день рождения. По такому поводу певица устроила родительнице сюрприз. Она одарила ее цветами и подарками, и обратилась к ней в микроблоге:

«Ты у меня самая лучшая! Люблю! Будь здорова и всегда улыбайся) Остальное за мной», — написала Дубцова.

Для праздничного совместного фото Дубцова выбрала тотальный красный наряд – повседневный, но очень стильный трикотажный костюм и кроссовки в тон.

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