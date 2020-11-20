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Овечкин устроил безудержные танцы под живое исполнение Шнурова на дне рождения Шубской

Жене прославленного хоккеиста несколько дней назад исполнилось 27 лет.

Овечкин устроил безудержные танцы под живое исполнение Шнурова на дне рождения Шубской
Александр Овечкин. Фото: Globallookpress.com

Хоккеист Александр Овечкин устроил безудержные танцы вместе с женой моделью Анастасией Шубской по случаю ее дня рождения. Запись появилась в Твиттер «Список Гинера». Ранее ее в сторис размещала сама Шубская. Несколько дней назад младшей дочери актрисы Веры Глаголевой исполнилось 27 лет.

На кадрах можно увидеть, как лидер «Вашингтон Кэпиталз» вытанцовывает под хит музыканта Сергея Шнурова «В Питере — пить!» На сцене поет звездный исполнитель. При этом в зале очень много гостей. В руках у Овечкина коктейль.

Напомним, что Сергей Шнуров один из самых дорогих отечественных исполнителей. За часовое выступление на корпоративе он в среднем берет от 150 тысяч евро.

Добавим, что пока до сих пор нет ясности, когда стартует новый сезон НХЛ. Возможно, он пройдет в усеченном формате. Именно пандемия позволила в этом году справить свой день рождения, а также праздник жены хоккеисту в Москве. Раньше в это время Овечкин уже выступал на заокеанских площадках.

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