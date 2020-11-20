Овечкин устроил безудержные танцы под живое исполнение Шнурова на дне рождения Шубской

Хоккеист Александр Овечкин устроил безудержные танцы вместе с женой моделью Анастасией Шубской по случаю ее дня рождения. Запись появилась в Твиттер «Список Гинера». Ранее ее в сторис размещала сама Шубская. Несколько дней назад младшей дочери актрисы Веры Глаголевой исполнилось 27 лет.

Сторис Анастасии Шубской pic.twitter.com/keWBvvXdwC — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) November 19, 2020

На кадрах можно увидеть, как лидер «Вашингтон Кэпиталз» вытанцовывает под хит музыканта Сергея Шнурова «В Питере — пить!» На сцене поет звездный исполнитель. При этом в зале очень много гостей. В руках у Овечкина коктейль.

Напомним, что Сергей Шнуров один из самых дорогих отечественных исполнителей. За часовое выступление на корпоративе он в среднем берет от 150 тысяч евро.

Добавим, что пока до сих пор нет ясности, когда стартует новый сезон НХЛ. Возможно, он пройдет в усеченном формате. Именно пандемия позволила в этом году справить свой день рождения, а также праздник жены хоккеисту в Москве. Раньше в это время Овечкин уже выступал на заокеанских площадках.

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