«Мирослава, подвинься»: Прилучный разместил чувственное фото со звездой «Батальона» Брутян

Актер Павел Прилучный в очередной раз спровоцировал слухи о своем новом романе. В Instagram он разместил чувственный и очень красивый снимок со звездой фильма «Батальон» Зепюр Брутян.

«Гопник и красотка. Красавица и чудовище», — подписал кадр Павел Прилучный.

«Мирослава, подвинься», «Сейчас опять все будут писать, что у Павла новая пассия», «Когда уже премьера второй части в «Клетке»? С нетерпением ждем», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян вместе сыграли в сериале «В клетке». Во второй части актер выступает одновременно не только актером, но и продюсером.

Добавим, что у Прилучного сейчас бурный роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Что касается Зепюр Брутян, то эта актриса не замужем. О ее личной жизни крайне мало информации. Известно, что девушка армянского происхождения. Кроме картины «Батальон», она также полюбилась зрителям по ситкому «Бихэппи».

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