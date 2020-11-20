«Русалочка»: обнаженная Вера Брежнева в своем новом клипе прикрылась крохотной ракушкой

Певица Вера Брежнева в Instagram представила фрагмент своего нового клипа на песню «Сестра». Автором слов и музыки выступил ее любимый муж продюсер Константин Меладзе.

На кадрах можно увидеть, что исполнительница полностью обнажена. Интимное место она прикрыла крохотной ракушкой. Звезда по сюжету сидит в аквариуме. Она изображает русалку. Ее костюм состоит из морских звезд и ракушки.

«Русалочка. Просто нереальный клип», «Автор идеи клипа – гений», «Господи, как можно быть такой красивой. Влюбилась в вас еще в 2003 году и с тех пор не перестаю восхищаться», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в своем новом клипе Вера Брежнева задействовала дочь Соню Киперман, которая ради этого специально прилетела в Россию из Америки. Правда, в клипе у Сони более «закрытый» костюм, чем у ее звездной матери. Девушка танцует в топе и шортах. Кстати, остальные роли в музыкальном произведении сыграли друзья Веры Брежневой. Она сознательно отказалась от профессиональных танцовщиц.

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