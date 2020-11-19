Юная и стильная: Лиза Галкина запечатлелась в нежно-голубом платье из органзы с цветочной вышивкой

Лиза Галкина — младшая дочь Аллы Пугачевой. Как и мама, она растет настоящей модницей и умиляет фанатов своими самыми разными нарядами. На этот раз на одной из фан-страниц в Instagram появился свежий снимок Лизы. Она позировала в нежно-голубом платье из органзы с вышивкой в виде мелких цветов. Бантики девочке подобрали в тон наряду. Как это часто бывает, Лиза вновь запечатлелась рядом с братом-двойняшкой Гарри.

«Такие хорошенькие! Красивые! Прелесть», — процомментировали снимок пользователи Сети.

Напомним, что в этом году дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой стали первоклассниками. Кроме школьных занятий Лиза также успевают заниматься изучением иностранного языка, а именно французского, играет на фортепиано.

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