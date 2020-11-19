«Не стыдно»: Водянова в пурпурных брюках с вышивкой и шлепках Dior закинула ноги на стол

Модель призналась, что за день произвела много онлайн-встреч. В перерывах между общением по видеосвязи она похвасталась своим образом.

Наталья Водянова работает с 17 лет. Она смогла добиться мировой славы. Теперь девушка уже реже появляется на подиумах, но посещает модные показы в качестве специальной гостьи. Русская красавица давно дружит со знаменитыми модельерами. А этой осенью она стала женой Антуана Арно, который является миллиардером и сыном богатейшего человека на планете Бернарда Арно. При этом модель никогда не сидит без дела.

Не так давно Наталья появлялась на показах в рамках Недели моды в Париже, а потом побывала в Греции, где снялась в рекламе. А вот выходные она всегда посвящает своим пятерым детям. С недавних пор у нее гостит и бабушка Лариса Гавриловна, которая добралась до внучки после отдыха в Турции. Каждый раз Водянова хвастается своими нарядами. Недавно она сходила с мужем за продуктами в брюках кюлотах и элегантном пальто. А за грибами с наследниками девушка ходила в плаще цвета хаки.

Теперь Наталья решила показать, во что одета дома, когда у нее проходят онлайн-встречи. Из-за пандемии коронавируса важные дела она предпочитает вести через Zoom. Девушка запечатлела свои ноги в пурпурных брюках с вышивкой и шлепках Dior из новой коллекции. Она закинула ноги на стол.

«Не стыдно поднять ноги между зумами с этими милашками», — похвасталась модель.

Она поблагодарила менеджера по связям с общественностью Dior Матильду Фавьер, которая, по всей видимости, подарила ей домашние шлепки. К слову, ранее Водянова показывала, как принимает гостей в особняке. Она тоже выглядела элегантно в алых кюлотах.

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