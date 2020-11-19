«Идеальная свекровь»: Подольская белоснежном свитере сделала фото с мамой Преснякова

Наталья Подольская не скрывает, что счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они живут душа в душу уже десять лет. У пары подрастает пятилетний сын Артемий, ради забавы которого они порой облачаются в костюмы супер-героев. А в конце октября на свет появился их второй наследник — мальчик Иван. Для артиста, правда, это уже третий сын, так как Кристина Орбакайте в свое время родила от него ребенка. Никита Пресняков стал музыкантом и певцом.

Теперь в звездном доме раздается детский плачь. Подольская с радостью ухаживает за малышом, но иногда он рушит ее планы, как это случилось накануне, так как ей пришлось покинуть светское мероприятие, чтобы его покормить. А 19 ноября в их семье настал праздник. Маме Преснякова — Елене — исполнилось 74 года. Наталья поспешила поздравить свою свекровь с днем рождения и поделилась новым фото. Она позировала в белом свитере и сливочных брюках рядом с именинницей и своей родительницей — Ниной Анатольевной.

«Моя дорогая, бесконечно веселая и жизнерадостная мама Лена!!!! С днем рождения, наша любимая! Будьте здоровы и как можно больше востребованы на сцене. Мы знаем, как это важно для вас. Вы идеальная свекровь и мне очень повезло! Люблю и восхищаюсь», — написала звезда.

Поклонники поразились тому, как молодо выглядит вокалистка ВИА «Самоцветы». Многие одарили маму Преснякова комплиментами. «На маму Лену вы даже больше похожи, чем на свою маму», «Красивые и улыбчивые», «Мы все восхищаемся Вашей мамой Леной! Она солнечный человек», «Красивые и искренние слова о свекрови!», «Золотая свекровь — это чудо. Но это чудо и невестки, и свекрови», «Обычно говорят, что муж с женой похожи, а вы похожи со свекровью», — прокомментировали пост подписчики.

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