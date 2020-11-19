«В одинаковых подвесках»: Водянова в морковном джемпере запечатлелась с 91-летней бабушкой

Наталья Водянова никогда не забывает о своих корнях. Каждый год она старается навещать маму, которая живет в Нижнем Новгороде и забится о своей младшей сестре Оксане, страдающей ДЦП и аутизмом. В этом году модель смогла отправить близких в Турцию, где они набрались сил и позагорали. Даже свою 91-летнюю бабушку девушка вывезла на море. Теперь Лариса Гавриловна гостит у внучки в Париже, где не так давно она отметила свой день рождения.

Водянова этой осенью сыграла свадьбу с миллиардером Антуаном Арно. Девять лет они живут душа в душу. Пара перебралась в новый дом, где теперь растут их сыновья Максим и Роман, а также наследники девушки от первого брака: Лукас, Нева и Виктор. Модель почти никогда не скучает, постоянно участвуя в различных мероприятиях или придумывая собственные ивенты. Недавно она вернулась со съемок рекламного проекта в Греции и сразу посвятила себя семье. По всей видимости, Наталья привезла подарок бабушке.

Накануне девушка поделилась домашними кадрами, где позировала в черной юбке-карандаш и морковном джемпере. Она предстала без макияжа и с распущенными волосами. Модель обнимала Ларису Гавриловну, надевшую броский жакет. У обеих на шее красовались золотые цепочки с круглыми подвесками.

«Мы с бабушкой позируем в наших одинаковых подвесках от Chaumet. Когда бабунечка больше модель, чем ты», — написала звезда.

Яна Рудковская, Надежда Оболенцева, Ульяна Сергеенко и другие известные персоны восхитились трогательными фото. А поклонники одарили комплиментами Наталью и ее русскую бабушку. «Такие красивые и счастливые!!! Видно, что любите друг друга и цените», «Какие вы милые», «Очень похож», «Так трогательно», «Бабуля жизнерадостная такая всегда на фото», «Красавица бабушка и красавица внучка», — прокомментировали пост подписчики.

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