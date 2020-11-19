«Папа мой навеселе»: Ирина Пегова показала, как выглядела в возрасте четырех лет

Фанаты Ирины Пеговой могут увидеть ее новую роль в сериале «Казанова», который показывает Первый канал. Сама же актриса тем временем решила показать своим фанатам, как выглядела в детстве. В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором была запечатлена в возрасте четырех лет.

«С того же 1982-го Нового года! Папа мой уже навеселе, и мой брат двоюродный Димка! — подписала снимок Пегова.

Фанаты оценили детское фото актрисы.

«Какая милашка! А вот и знаменитая улыбка!» — писали пользователи Сети.

Помимо ролей в кино в этом сезона Ирина стала участницей «Ледникового периода». Танцы на льду она освоила в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым.

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