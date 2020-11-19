Экс-возлюбленная Эмина подловила дочку в полосатой мини-юбке и белоснежной футболке

Эмин Агаларов всегда был завидным холостяком. Он родился в семье бизнесмена, поэтому был обречен на карьерный рост и в итоге стал первым вице-президентом группы компаний Crocus Group. Также Эмин является популярным певцом и продюсером. Каждый год он организовывает фестиваль «Жара». Артист был женат на старшей дочке президента Азербайджана Лейле Алиеве, с которой завел сыновей Али и Микаила, а также приемную дочку Амину.

А не так давно Эмин расстался со своей второй избранницей Аленой Гавриловой. Они прожили чуть больше года вместе. Девушка подарила артисту дочку Афину. Во время карантина пара объявила о расставании. А не так давно появились слухи, что певец снова собрался играть свадьбу. К слову, со всеми своими детьми он поддерживает отношения, часто забирает малышей к себе домой и демонстрирует, что он примерный отец.

Гаврилова тоже регулярно отдает наследницу ее папе, особенно когда уезжает на отдых. Однако в последнее время она постоянно находится с дочкой. Недавно девушка похвасталась стильным образом, в котором гуляла по парку. Бывшая мисс Мордовия любит наряжать и свою малышку. Накануне Алена подловила малышку дома, когда взяла телефон и стала смотреть видео. Девочка предстала в полосатой мини-юбке и белоснежной футболке. Девушка заплела ей косички и украсила бантами.

«Привет», — написала знаменитость.

Поклонников умилил кадр. Более того, бывшая жена Эмина показала еще и своего кота, который стал охотиться на фикус. Пользователи Сети отметили, что у девушки дома очень уютно. К слову, она недавно переехала в новый дом, который ей купил Эмин.

Смотрите также: