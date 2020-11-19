Игорь Николаев вывел пятилетнюю дочку на прогулку в сливочном пуховике и белоснежных ботинках

Певец показал, как проводит время с наследницей. Девочка отметилась у пруда в трендовом монохромном образе.

Игорь Николаев уже 10 лет счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. У пары подрастает дочка Вероника. Девочка отметила в сентябре свое пятилетие. Семья устроила для малышки праздник. В гости к ним наведались дети Аллы Пугачевой — Лиза и Гарри. Двойняшки повеселились с именинницей. В этом году Николаев появляется лишь на съемках телепередач, поэтому у него появилось больше времени, которое он всецело посвящает семье.

Накануне Игорь отправился гулять с дочкой по парку. Они взяли с собой и собаку по кличке Зоя. Вероника была облачена в сливочный пуховик, джоггеры и белоснежные ботинки на шнуровке. Даже шапка с помпоном была подобрана в тон наряду. Родители собрали для малышки трендовый монохромный лук. Семейная прогулка была с остановкой у пруда. Девочка наблюдала за утками и стала лаять вместо собаки, что выглядело задорно.

«Что-то лень нашей Зое на уток гавкать. Пришлось Веронике делать ее работу», — пошутил певец. «Сколько уток к нам пожаловало. Видишь, Ника? И как им не холодно в такой холодной водичке», — отметил он.

Поклонников умилило трогательное видео. Пара не часто показывает свою наследницу. Фанаты отметили, что девочка растет очень красивой. «Никуся, куколка. Она готова и за Зою поработать», «Какой у вас позитив, Игорь Юрьевич. Ваша радость — доченька», «Очень понравилось, красиво и так хорошо,что вы гуляете с дочечкой. Дети растут быстро, а вы с ней гуляете и так хорошо общаетесь», «Красота! Вероника — прелесть!» — прокомментировали пост подписчики.

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