Счастливый дед: Добронравов из «Сватов» умилил снимком с любимыми внучками

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась красивая фотография, на которой можно увидеть исполнителя главной роли актера Федора Добронравова с его красавицами-внучками. Актер, как известно, души не чает в наследницах и проводит с ними все свое свободное время.

В кадре счастливый дед смеется. Внучки также улыбаются вместе с ним. Играть и проводить время с дедом им, судя по всему, очень нравится.

«Наверняка самый лучший и счастливый дед на свете», «Классный мужик и внучки у него просто красавицы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что всего у Федора Добронравова три внучки. Варвара и Василиса — дочери его старшего сына Виктора. Вероника — дочь младшего сына Ивана. Отметим, что съемки седьмой части «Сватов» были перенесены из-за пандемии. Актеры вернутся на площадку не раньше следующего года. При этом известно, что все главные действующие лица сыграют в седьмой заключительной части сериала.

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