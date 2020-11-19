А волосы уже до пояса: Асмус запечатлела подросшую дочку в кюлотах и футболке с рюшами

Кристина Асмус в этом году неожиданно рассталась с Гариком Харламовым. Сначала поклонники решили, что это шутка, но недавно бывшие супруги получили бумаги о разводе. Теперь они живут раздельно, но поддерживают общение ради дочки Анастасии. Юморист перебрался в соседний дом, где снимает жилье. Он старается регулярно навещать шестилетнюю наследницу. А актриса в этом году много работает, но постоянно находится на связи с ребенком.

Не так давно Асмус вернусь со съемок нового шоу, которое проходило в Геленджике. У девушки сначала стал пропадать голос, а потом она заболела коронавирусом. Несколько недель актриса просидела дома. Она заперлась в комнате и помогала дочке делать уроки по видеосвязи. А теперь Асмус вернулась к прежней жизни. Накануне она отправилась в салон красоты к своему другу и взяла с собой подросшую наследницу.

Анастасия была облачена в трендовые кюлоты из денима, а также футболку с рюшами. Она сидела в кресле, пока мастер заплетал ей высокую косу. У девочки волосы отросли до пояса. В это время Кристина провела экскурсию по салону красоты.

«Мы находимся в салоне моего друга. Леш, мы с тобой сколько? Уже лет 15 с тобой дружим или 20?» — похвасталась звезда.

Поклонники отметили, что дочка Харламова растет настоящей копией своей мамы. Многие уточнили, что девочка обладает невероятным обаянием. «Какая прелестная», «Большая первоклашка», «Вся в маму», «Очень мило», «За такими волосами надо ухаживать», — стали обсуждать кадры подписчики.

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