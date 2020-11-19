Климова в белоснежном платье-рубашке с акцентом на талии пришла на раут с Вуличенко

Екатерина Климова уже много лет дружит с актрисой Екатериной Вуличенко. Звезды закончили одно театральное училище — имени Щепкина, но любят общаться не только на съемочных площадках и театральных подмостках. Артистки ходят друг к другу в гости и появляются вместе на светских мероприятиях.

На одном из раутов артистки запечатлелись вместе. Климова предстала в А-силуэтном платье-рубашке белоснежного цвета, подчеркнув талию ремешком. Из украшений на экс-возлюбленной Гелы Месхи оказались лишь лаконичное кольцо и серьги.

Вуличенко тоже вышла в свет в платье, но другого стиля, звезда выбрала двухцветный фасон по фигуре, в котором соединился черный цвет и оттенок кофе с молоком. Актриса тоже отказалась от ярких аксессуаров, поблескивая небольшим колечком на левой руке.

«Классное фото, красотульки!!!», «Очень красивые!», «Шикарные образы неземных красавиц», «Красота — страшная сила», «Двойное очарование», «Одна другой краше», — прокомментировали снимок фолловеры на фанатском аккаунте Екатерины Климовой.

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