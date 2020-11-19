«Работайте кондукторами»: просившую деньги на еду и коммуналку Воробей затравили в Сети

2020 год стал сложным для всех жителей планеты. Из-за режима самоизоляции, который несколько месяцев продлился в России, многие остались без работы, а некоторые кампании закрылись. Потерпели убытки и звезды шоу-бизнеса: они почти весь год не могли давать концертов, а актеры теперь вынуждены играть в театрах, где разрешенная заполняемость зала только 25%. Несмотря на то, что режим самоизоляции пока не вводится, новогодние гуляния были отменены, а вместе с ними и корпоративы, за которые артисты обычно получают высокие гонорары.

Произошедшее сначала возмутило Валерия Меладзе. Певец призвал байкотировать новогодние «огоньки», чтобы праздника и вовсе не было. А Елена Воробей пожаловалась на бедственное положение. Она объяснила, что звезды имеют такие же проблемы, как и все остальные люди. По словам юмористки, не все ее коллеги живут на широкую ногу. Она дала понять, что на продукты, оплаты коммунальных услуг им порой тоже не хватает средств.

Она попросила помощь у государства в виде денежных выплат. Однако пользователи Сети набросились на нее с критикой. Артистку буквально затравили за слова о помощи. «Идите работайте кондукторами, дворниками… Выживайте как все…», «А как вся страна живет? Зажрались совсем», «Нечего кушать. Значит продайте дом, который в Болгарии, Турции, Греции… Я шизею от наших артистов! Самые бедные…» — стали писать пользователи Сети.

Тем временем, Воробей уже отметилась на новогодних съемках. Она позировала с Маратом Башаровым и другими коллегами. По всей видимости, артистка не поддержала инициативу Меладзе. К слову, Лолита Милявская так же призналась, что не будет игнорировать новогодние съемки. Она тоже подчеркнула, что только топовые артисты живут безбедно даже в кризисной ситуации, но она считает нужным создать хорошее настроение народу в новогоднюю ночь.

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