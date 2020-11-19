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Рудковская в лавандовом трикотажном костюме похвасталась новым гаджетом

Светская львица подчеркнула, что невозможное возможно — у нее оказалась несуществующая модель смартфона.

Рудковская в лавандовом трикотажном костюме похвасталась новым гаджетом
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Продюсер Яна Рудковская любит окружать себя и свою семью эксклюзивными и люксовыми вещами. Ее гардероб ломится от обилия брендов, и всякий раз девушка стремится подчеркнуть свою страсть к Dior и Louis Vuitton. Даже у малыша Арсения, новорожденного сына от Евгения Плющенко, с пеленок все самое брендовое.

Накануне Яна Рудковская похвасталась новым гаджетом. Девушка подчеркнула, что невозможное возможно, и сняла смартфон в главной роли:

«Айфон 13», — подчеркнула светская львица.

Яна Рудковская
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Откуда у нее несуществующая еще модель гаджета, Рудковская не раскрыла. При этом звездная блондинка позировала в лавандовом трикотажном костюме с шортами.

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