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«Ах, этот горячий взгляд!»: 43-летняя Орлова смело оголилась в море, блеснув грудью

Ведущая проекта «Дом-2» в лифе-бандо показала, чем щедро наградила ее матушка-природа.

«Ах, этот горячий взгляд!»: 43-летняя Орлова смело оголилась в море, блеснув грудью
Ольга Орлова. Фото: Instagram.com/olgaorlova1311

Ольга Орлова знает, чем привлечь внимание своих верных почитателей. Ведущая проекта «Дом-2» поделилась в Instagram летним кадром, показав себя в шикарном соблазнительном бикини с лифом-бандо, который едва прикрывал пышный бюст певицы. Экс-солистке группы «Блестящие» есть, чем похвастаться. Она обладает внушительными формами, тонкой талией и особой манкостью, которая так привлекает мужчин. Поклонники поп-дивы уверены, что она тайно встречается с Владом Кадони. Однако сама Ольга утверждала, что с шоуменом ее связывают только дружеские отношения и ничего больше.

О своей личной жизни певица предпочитает не распространяться, она считает, что личное не должно становиться предметом для обсуждения общественности.

Певица Ольга Орлова
Ольга Орлова в мокром купальнике сексуально поплескалась в море. Фото: Instagram.com/olgaorlova1311

«Мокрый купальник не оставляет места для фантазии», «Очень молодо выглядит», «Ах, этот горячий взгляд!», «Олик, у вас же взрослый сын!! Ну, как так можно», «Она как ровесница сына», «Кадони точно поперхнулся», «Хотим больше тела», «Прелесть просто, очаровательно!!», «Легкая сексуальность», «Видна ваша перчинка в характере», «Суперская, плечики такие изящные», «Восхитительно», «Мисс очарование», — пишут фолловеры.

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