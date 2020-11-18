«Ах, этот горячий взгляд!»: 43-летняя Орлова смело оголилась в море, блеснув грудью

Ольга Орлова знает, чем привлечь внимание своих верных почитателей. Ведущая проекта «Дом-2» поделилась в Instagram летним кадром, показав себя в шикарном соблазнительном бикини с лифом-бандо, который едва прикрывал пышный бюст певицы. Экс-солистке группы «Блестящие» есть, чем похвастаться. Она обладает внушительными формами, тонкой талией и особой манкостью, которая так привлекает мужчин. Поклонники поп-дивы уверены, что она тайно встречается с Владом Кадони. Однако сама Ольга утверждала, что с шоуменом ее связывают только дружеские отношения и ничего больше.
О своей личной жизни певица предпочитает не распространяться, она считает, что личное не должно становиться предметом для обсуждения общественности.
«Мокрый купальник не оставляет места для фантазии», «Очень молодо выглядит», «Ах, этот горячий взгляд!», «Олик, у вас же взрослый сын!! Ну, как так можно», «Она как ровесница сына», «Кадони точно поперхнулся», «Хотим больше тела», «Прелесть просто, очаровательно!!», «Легкая сексуальность», «Видна ваша перчинка в характере», «Суперская, плечики такие изящные», «Восхитительно», «Мисс очарование», — пишут фолловеры.