«Ах, этот горячий взгляд!»: 43-летняя Орлова смело оголилась в море, блеснув грудью

Ольга Орлова знает, чем привлечь внимание своих верных почитателей. Ведущая проекта «Дом-2» поделилась в Instagram летним кадром, показав себя в шикарном соблазнительном бикини с лифом-бандо, который едва прикрывал пышный бюст певицы. Экс-солистке группы «Блестящие» есть, чем похвастаться. Она обладает внушительными формами, тонкой талией и особой манкостью, которая так привлекает мужчин. Поклонники поп-дивы уверены, что она тайно встречается с Владом Кадони. Однако сама Ольга утверждала, что с шоуменом ее связывают только дружеские отношения и ничего больше.

О своей личной жизни певица предпочитает не распространяться, она считает, что личное не должно становиться предметом для обсуждения общественности.