Пенная вечеринка: Екатерина Андреева показала фото из SPA-салона

Телеведущая устроила себе релакс во время отпуска в Крыму.

Екатерина Андреева в эти дни находится на берегах Черного моря. У телезвезды заслуженные каникулы, во время которых она устраивает себе целые SPA-дни. Брюнетка поделилась в Instagram фото, запечатлевшим в момент процедуры. Екатерина Андреева возлежит во вспененной ванне, сравнивая себя с Афродитой и утверждая, что где-то там еще есть лепестки роз.

«Как же прекрасно после всей московской суеты погрузиться в атмосферу релакса и уделить время себе», — с этим высказыванием звезды поспорить трудно.

Судя по всему, Катя Андреева в восторге от климата и красот Крыма, где совсем не чувствуется дыхание зимы, которая уже пришла в столицу.

Стоит отметить, что теледива обожает подобные процедуры, которые позволяют ей полностью расслабиться. Вероятно, именно они позволяют звезде выглядеть так роскошно в своем зрелом возрасте — в конце ноября Екатерине Андреевой исполнится 59 лет.

Держать себя в тонусе ей помогает работа и активный образ жизни. Андреева обожает путешествовать. Так, минувшим летом Екатерина объездила весь остров Сахалин и Курильские острова.

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