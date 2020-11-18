«Деловые»: Лиза Галкина в тунике с принтом и лосинах покрасовалась перед отцом

Максим Галкин запечатлел сына и дочь на свежих кадрах в Instagram.

Максим Галкин живет вместе с Аллой Пугачевой в собственном замке в подмосковной деревне Грязь. Юморист гордится тем, что сам построил дом, продумав каждую деталь. Теперь он также ухаживает за садом, что его расслабляет. Недавно артист показал новый стеклянный пол, установленный на втором этаже. Это новшество понравилось семилетним детям пары — Лизе и Гарри. Двойняшки теперь ходят в школу, а вот вечерами уже отдыхают с родителями.

Поклонники стали замечать, что дочка Примадонны любит наряжаться. Девочка порой копирует образы именитой мамы. А накануне Галкин подловил двойняшек, которые решили поиграть в гостиной.

«А куда это вы пошли?» — спросил он. «Чао-какао», — кокетливо ответила ему Лиза.

Девочка была облачена в черную тунику с принтом «Рок королева» и лосины в тон. Ее светлые волосы были заплетены в косички. Она стала прыгать и красоваться перед папой. Тогда к ним подошел Гарри.

«Папа, ты не прощайся. Лиза тебя просила на планшет закачать эту игру», — напомнил мальчик. «Деловые», — подметил юморист.

Однако позже Максим показал, что дочка в итоге заняла его совсем другим делом. Она решила собирать конструктор, что оказалось занятием сложным.

«У Елизаветы вечерний сбор лего. Я нахожу детали. Допустим, такие розовенькие нам понадобятся, а Лизавета прикрепляет их», — пояснил артист.

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