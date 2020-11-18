Стильно утеплилась: Ани Лорак в трикотажном платье молочного цвета появилась на публике

Ани Лорак не скрывает, что старается хорошо выглядеть. Певица не так давно отметила 42-летие. Многие считают ее иконой стиля. Девушка занимается спортом, когда есть возможность. Однако также ей не дает заскучать дочка София, девочка любит гулять с мамой в хорошую погоду.

После отпуска в Греции Лорак с новыми силами вернулась к работе. Она уже снялась в ряде новогодних проектов. Также девушка записала песню и спела дуэтом с дочкой. А теперь артистка поделилась кадром с очередных съемок. Она пообщалась с корреспондентами канала «Муз-ТВ». Каролина (настоящее имя певцы. — Прим. ред.) предстала на публике в элегантном трикотажном платье молочного цвета. А акцент на талии она сделала с помощью черного пояса. Локоны уложенные волнами и макияж в розовых тонах завершили ее образ.

Поклонники успели соскучиться по артистке. Лорак, как и ее коллеги, в этом году отметила множество концертов из-за пандемии коронавируса. Однако в эту новогоднюю ночь зрители смогут услышать ее пение по телевизору. «Ну какая красотка», «В предвкушении», «Сногсшибательна», «Наша несравненная дива», «Ой, ну какая красивая», «Какая красивая, как глазки горят», — прокомментировали пост подписчики.

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