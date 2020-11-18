«Лук-лучок сложился»: Бородина в черном пуховике с белым мехом отправилась на работу

Ксения Бородина не скрывает, что имеет достойный доход. Как известно, она ведет шоу «Дом-2» уже много лет. Также девушка зарабатывает на рекламе в соцсетях. К слову, телеведущая любит тратить гонорары на новые вещи люксовых брендов. При этом она также приобретает наряды и из масс-маркета. Каждый сезон брюнетка обновляет свой гардероб, покупая трендовые вещи. Так, недавно девушка похвасталась своей коллекцией осенний сапог.

В начале осени Ксения с радостью облачалась в элегантные пальто. Также она успела отметиться в плюшевой экошубе. Но в середине ноября в Москву пришли холода. Тогда телеведущая поспешила утеплиться. На этот раз она похвасталась новым пуховиком с белым мехом. Бородина надела его с молочным свитером и широкими черными брюками. Она покрасовалась у зеркала, показав наряд. Девушка отметила, что уютный образ ей пришелся по вкусу.

«Ну что, я собралась на работу. По-моему, лук-лучок сложился целиком и полностью. Как вам мой пуховик? Очень прикольные пуховики. И для машины удобно. Они короткие, но при этом все закрывающие. Мне очень нравится», — рассказала звезда.

Поклонники, в свою очередь, восхитились лаконичностью наряда. Многие не ожидали, что Ксения предпочтет носить пуховик, так как накануне она купила себе новую норковую шубу. Девушка долго не могла решить, какую именно шубку выбрать. Ей нравился светло-коричневый мех, а потом ее взгляд упал на более темную шубу. В итоге она оставила в секрете, что какую именно модель купила.

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