Наталья Подольская в алом платье плиссе и пальто в тон не попала на вечеринку

Певица подготовила монохромный лук, чтобы выйти в свет, но в итоге из-за маленького сына так и не доехала до мероприятия.

Наталья Подольская недавно стала мамой во второй раз. Она уже воспитывает пятилетнего сына Артемия с мужем Владимиром Пресняковым. Поклонники желали, чтобы у них родилась дочка, но на свет 22 октября появился еще один мальчик. Малыша нарекли Иваном. Теперь в звездном доме раздается не только детский смех, но и плачь. Однако певица ловко справляется со всеми сложностями. На днях она даже побывала с крохой в гостях у своей сестры.

Подольская признавалась, что мечтает вернуться в форму. Но при этом она умело подчеркивает достоинства фигуры. На фотосессии с малышом она позировала в белоснежном силуэтном платье, а в гости к родственнице пришла в розовом демисезонном костюме и длинном пуховике. 18 ноября Наталья захотела выйти в свет. Она собралась на светский раут, собрав монохромный лук в красных тонах. Девушка запечатлела себя в алом платье плиссе и пальто в тон. Даже губную помаду она подобрала под цвет образа. Принтованная жилетка добавляла колорита ее аутфиту.

«Мама хочет красного», — объявила она.

Возможно, что жена Преснякова хотела повеселиться на премии «Женщина года», которая проходила в этот день. Однако на мероприятие она так и не попала. Из-за маленького ребенка певице пришлось вернуться домой. Она с грустью сообщила об этом в соцсети.

«Твое лицо, когда поняла, что забыла дома блок от (простите) молокоотсоса. Вечеринка закончена. Гребу домой», — написала звезда.

Смотрите также: