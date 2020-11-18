«Без акцентов на талии»: Семенович в трикотажном платье цвета молока скрыла недостатки фигуры

Анна Семенович всегда обладала эффектной фигурой. При этом певица старается держать себя в форме: девушка признавалась, что любит вкусно поесть. По этой причине после карантина она даже отправлялась в детокс-клинику, чтобы вернуть себя в форму. Примечательно, что поклонники в последнее время все чаще отмечают, что артистка похорошела и выглядит еще более привлекательно, чем раньше.

Осенью Анна сообщила, что переболела коронавирусом. Несколько недель она провела на самоизоляции. А теперь наверстывает упущенное. Певица уже снялась в нескольких новогодних концертах. А на днях она устроила модную фотосессию. Артистка примерила несколько стильных образов. Для начала она облачилась в черное платье с поясом и босоножки в тон. Семенович сидела в кресле, демонстрируя вечерний наряд.

А потом звезда переоделась в повседневный лук. Она предстала в трикотажном платье молочного цвета на пуговицах. Девушка также надела кремовые сапоги на шпильке и шляпу. Анна покрасовалась перед камерой в нежном аутфите. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие сошлись во мнении, что теплые тона идут девушке. А для портала Teleprogramma.pro дала оценку ее луку стилист Элла Маковей.

«Мягкий образ в молочных тонах. Для фотосессии Анна выбрала платье молочного оттенка, дополнив его замшевыми сапогами на каблуке и фетровой шляпой оттенка кофе с молоком. Сам по себе комплект безупречен для неформальной обстановки. Например, прогуляться по городским улочкам, накинув пальто или плащ, посидеть в кафе с подругой воскресным днем. Мягкие линии, гармоничное цветовое сочетание. Вот только выбранные оттенки словно смазывают контрастную внешность Анны. Сливаясь, они не подчеркивают красоту, а нейтрализуют природный колорит, споря с оттенком волос. Для эффектного образа Анне нужна более контрастная рамка. Шляпа и сапоги на несколько оттенков темнее, даже лента на шляпе или шейный аксессуар могли бы исправить ситуацию. Анна выбрала в меру прилегающий крой комплекта без акцентов на талии. Это правильное решение, помогающее не заострять внимание на небольших недостатках фигуры», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

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