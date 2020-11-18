«Просто бомба»: Чехова в трендовом купальнике с высокой талией скрыла изъяны фигуры

Анфиса Чехова всегда обладала эффектной внешностью. У нее появилась армия поклонников, когда девушка стала вести передачу для взрослых. Теперь она блистает в других проектах. Для многих женщин телеведущая стала олицетворением красоты и элегантности. Она ловко подчеркивает достоинства своей пышной фигуры нарядами. Ее умением составлять правильные образы восхищается даже Лина Дембикова, селебрити-стилист и ведущая канала ТНТ.

Недавно Анфиса провела несколько недель на Мальдивах. Почти каждый день телеведущая дразнила поклонников смелыми фото с пляжа, а однажды предстала топлес, в одних трусиках. А теперь девушка уже вернулась домой, но припасла еще одно чарующее фото, которое опубликовала в соцсети.

В кадре Анфиса предстала в трендовом купальнике с высокой талией. Она стояла у кромки бассейна, демонстрируя загорелую фигуру. Девушка скорректировала формы, подчеркнув талию и скрыв животик.

«Приветики-пистолетики. Я не виновата, что так много фото с Мальдив у меня осталось», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились красотой Чеховой. Не только мужчины, но и женщины осыпали ее комплиментами. «Я тоже такой купальник хочу», «Фигура обалденная у вас», «Шикарная женщина, и купальник просто бомба!», «Отпад», «Какая обалденная», «Оказывается, что талия есть», «Чикуля прям», — прокомментировали пост подписчики.

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