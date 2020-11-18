Все украсила шариками: Ксения Собчак запечатлела сына с бабушкой дома в его день рождения

Ксения Собчак не так давно отдохнула в Дубае. Она провела время на курорте с мужем Константином Богомоловым и сыном от первого брака Платоном. А по возвращению домой, телеведущая стала посещать светские мероприятия. Она выгуливала новые наряды и поддерживала супруга на престижных премиях. В это время за наследником приглядывал Максим Виторган, который успел соскучиться по сыну.

А 18 ноября настал день рождения Платона. На этот раз он встретил утро дома у мамы. Собчак с самого утра поздравила малыша в соцсети, а потом поделилась домашними кадрами, где именинник бегает по комнате, украшенной воздушными шарами. Он предстал в полосатом джемпере и черных брюках. На диване сидела его бабушка Людмила Нарусова. Сын Ксении разглядывал подарки, которые ему подарили.

Поздравил телеведущую с радостным событием ее бывший свекр Эммануил Виторган. «Ксюша, наша дорогая! Поздравляем тебя, замечательную маму!!! И наше солнышко! Пусть будет счастливым!!! Спасибо тебе и Максиму за Платончика!!! Крепко целуем. Эмма, Ира, Этель, Клара», — написал артист.

Звезды тоже присоединились к поздравлениям. «Хороший мальчишка какой», — заявила Светлана Лобода. «Какой замечательный!» — восхитился Максим Галкин. «Всего самого сказочного на пути твоего Принца!» — написала Яна Расковалова. Поклонники, в свою очередь, отметили, что мальчик растет копией мамы. К слову, Ксения давно занимается его образованием, поэтому он знает английский и китайский языки.

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