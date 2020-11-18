«Дядька Филипп»: Марина Газманова запечатлелась с сыном накануне его дня рождения

У Олега и Марины Газмановых — двое детей. Сын Филипп и дочь Марианна. В конце ноября парню исполнится уже 23 года. По этому поводу жена музыканта решила поделиться со своими подписчиками в Instagram снимком с сыном и опубликовала трогательный текст.

«Каждый ноябрь за две недели до дня рождения сына, становлюсь немножко беременной и понеслось: хочется пушистого снега, слепить снежную бабу, солнца морозного, как в 1997 году. Начинаю пересматривать фотографии малыша Филиппа, и ждать, когда дядька Филипп уже приедет навестить маму. Все-таки токсикоз — явление не проходящее!» — написала Газманова.

Фанаты Марины отреагировали на публикацию.

«Красивая семья! Счастья вам!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что у Олега Газманова есть еще старший сын Родион от предыдущего брака.

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