«Это кто проснулся?»: Подольская показала, как нянчиться с новорожденным сыном от Преснякова

Певица поделилась трогательными кадрами, на которых улюлюкает малыша. Она проявила себя как нежная мама.

Наталья Подольская счастлива в браке с Владимиром Пресняковым уже десять лет. Певица воспитывает вместе с избранником пятилетнего сына Артемия. Супруги всегда стараются дать наследнику самое лучшее и часто путешествуют вместе с ним. А недавно в звездной семье произошло пополнение. Летом артистка перестала скрывать округлившийся живот, а в конце октября родила еще одного сына, которого назвали Иваном.

На днях звездная пара провела свидание в ресторане. Также в гости к паре порой заглядывают друзья, которые хотят увидеть малыша. А на минувших выходных сама Наталья с сыновьями пришла домой к своей сестер двойняшке. Однако большую часть времени певица проводит дома. С самого утра ее вниманием завладевает маленький Иван.

18 ноября Подольская поделилась видео, на котором запечатлена в белоснежной рубашке оверсайз и с собранными в хвост волосами. Она нянчилась с малышом, которого уложила на пеленальный столик. Кроха был облачен в светлые ползунки и дрыгал ножками. Девушка его зацеловала.

«Это кто проснулся? Кого сейчас будем переодевать в чистенькое, сухое? Оооо», — произнесла она.

Поклонников умилила трогательная картина. Многие назвали жену Преснякова идеальной мамой. «Какие прелестные», «Наташа прям цветет», «Эти ножки — самая большая сладость», «У вас сейчас самый лучший период в жизни», «Нежнятина», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

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