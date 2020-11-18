Временная свобода: Бритни Спирс в мини-шортах запечатлелась на борту частного самолета

Бритни Спирс решила провести отпуск на Гавайях, куда отправилась вместе со своим бойфрендом Сэмом Асгари. К месту отдыха парочка летела на частном самолете. Кстати, отдых звезда приурочила к своему дню рождения. В начале декабря ей исполнится 39 лет.

В своем Instagram Бритни поделилась со своими фанатами свежим снимком. На нем поп-певица позировала в коротких шортах и белой майке. Фанаты оценили снимок.

«Отлично выглядишь! Наконец-то ты стала похожа на себя! Как Барби!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Бритни судится с собственным отцом. Она хочет добиться того, чтобы мужчина не мог больше распоряжаться ее деньгами.

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