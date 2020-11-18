Семейный день: Анна Михалкова запечатлела свою подросшую дочку с детьми сестры Надежды

Анна Михалкова является старшей дочкой Никиты Михалкова. Она продолжила актерскую династию и уже пополнила копилку десятками работ в кино. Ее сестра Надежда тоже построила карьеру в киноиндустрии. Девушки очень дружны и любят подшутить друг над другом. При этом их взаимосвязь столь сильна, что порой они даже одеваются в одном стиле или делают одинаковый маникюр, не сговариваясь.

В этом году Анна отвела свою младшую дочку Лидию в первый класс. Она перестала скрывать лицо семилетней девочки. Также у актрисы есть двое старших сыновей — Андрей и Сергей, которые уже живут самостоятельно. Теперь она посвящает все свободное время младшей наследнице. Недавно артистка рассказала, как девочка собрала целый мешок конфет на Хеллоуин, а вот с братом поделилась сладостями крайне нехотя.

А накануне к ней в гости пришла сестра, которая привела своих детей от бывшего мужа Резо Гигинеишвили: девятилетнюю Нину и семилетнего Ивана. Михалкова запечатлела, как малыши сидят вместе у окна. Ее наследница предстала в футболке и шортах, а маленькие гости сидели рядом в пижамах. Кадр был сделан утром, когда сестра Анны только проснулась.

«Надь, вставай, пора детей завтраком кормить и на экскурсию выходить! — А можно они сами себе приготовят, поедят и на экскурсию без нас сходят? — Можно, но будет выговор с занесением в личное дело», — написала актриса.

Поклонники восхитились не только малышами, но и теплыми отношениями в звездной семье. «Я уже писала, что мальчишка на Васечкина похож? Или на Петрова….», «Действительно, Лидочка похожа на Надю», «Лида была бы звездой немого кино! Вся палитра эмоций у нее на лице! Такая она классная!», «Такие дети замечательные! Красивые!», «Анна, какая же вы потрясающе остроумная», «Надежда, дети просто прелесть, дочка на тебя похожа», «А как все похожи, если бы я не знала, можно было подумать, что мама у всех одна, Ань», — прокомментировали пост подписчики.

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