«Тима начал подготовку к Новому году»: Кончаловский показал подросшего сына от молодой жены

Тимуру в этом году исполнилось уже три годика.

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил кадр своего трехлетнего сына Тимура, которого ему в 2017 году подарила молодая жена юрист Мария Леонова. Надо отметить, что наследник режиссера заметно подрос за последнее время. Тимур постепенно превращается в настоящего красавчика. На фотографии сын Егора Кончаловского запечатлен в пуховике и с игрушечным оленем.

«Тима начал подготовку к Новому году», — подписал кадр режиссер.

«Прелестный мальчик. Желаю вашей семье хорошего Нового года. Для детей очень важно его провести с близкими людьми», «Хорошенький какой. Очень славный малыш», «Счастья тебе в этой жизни, Тимур Егорович», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Егора Кончаловского, кроме Тимура, есть еще дочь девятнадцатилетняя Мария. Не так давно девушка вышла замуж. Отец признавался, что пытался ее отговорить от раннего замужества, но ничего не смог поделать. В то же время он отмечал, что мать Марии актриса Любовь Толкалина также была очень молодой, когда выходила за него замуж.

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