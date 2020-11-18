«Я не тот человек, который пойдет в лифчике на показ»: Пересильд высказалась о приписываемых ей романах

Актриса Юлия Пересильд заявила, что пресса часто необоснованно приписывает ей всевозможные романы с разными мужчинами. По ее словам, она не из той категории людей, которые будут специально ездить по фестивалям и привлекать к себе внимание прессы.

«Я не тот человек, который пойдет в лифчике на показ. Или пьяным начнет хохотать в зале. Или закрутит роман на красной дорожке. Нет! Почему-то именно я все время попадаю под раздачу».

Юлия Пересильд

Как отметила Пересильд, она никогда не стремилась к вниманию прессы. Но почему-то журналисты всегда о ней вспоминают. Как она сказала, чего не хочешь, то и происходит. По словам Пересильд, ее посмешила последняя история, когда пресса приписали ей роман с охранником на «Кинотавре». В поисках компромата ей взломали даже почту, телефон и соцсети. Пришлось менять все пароли. Позже актриса рассказала, как все обстояло на самом деле. Ее повеселила неправда, которую про нее писали в прессе.

Напомним, что у Юлии Пересильд двое дочек от режиссера Алексея Учителя. Какое-то время она скрывала правду, от кого появились на свет ее наследницы, сообщает портал «7 дней».

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