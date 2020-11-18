«Мой утренний мальдивский шпагат»: Волочкова в нюдовом секси-бикини опять взялась за свое

Анастасию Волочкову некоторые помнят, как приму Большого театра, но при этом практически все знают, как королеву шпагатов. Любимые места для демонстрации растяжки у танцовщицы — это ее баня и райские острова. И, поскольку звезда сейчас отдыхает со своим возлюбленным на Мальдивах, россиянам предстоит лицезреть фирменную позу блондинки именно отсюда.

Без снимка со шпагатом Анастасия продержалась в отпуске целые сутки и вот решила все-таки побаловать своих почитателей первым кадром с перчинкой. В качестве разминки Волочкова в нюдовом секси-бикини запечатлелась классически — на пляже.

«Мой утренний мальдивский шпагат. Я очень дорожу этим элементом моей профессии, потому что растяжка досталась мне огромным многолетним трудом. И теперь этот #шпагатволочковой гармонично и грациозно вписывается в различных ситуациях», — прокомментировала она снимок.

Балерина также упомянула, что на Мальдивах она отдыхает 17-й раз за 10 лет.

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