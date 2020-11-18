«Парень на загляденье»: в Сети появился снимок красавчика-сына Рыбина и Сенчуковой

Василию в этом году исполнился 21 год.

Красавчик-сын музыкантов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой в Instagram разместил снимок, на котором он сидит на стуле в студии. Молодой человек позирует неизвестному фотографу. Надо признать, что 21-летний единственный наследник звезд в прекрасной физической форме.

«Холода пришли. Кто что больше любит? Зимние развлечения или летние?» Василий Рыбин

«Парень на загляденье», «Где таких красавчиков делают? Скажите, пожалуйста», «Какой прекрасный мужчина. И ботинки у него под стать», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Василий Рыбин появился на свет в 1999 году. В детстве он профессионально занимался карате и достиг определенных успехов в этом виде единоборств. Дома у него целый ворох медалей, полученных на различных соревнованиях. Кстати, у Василия Рыбина есть любимая девушка. Вместе они со школьной скамьи. Правда, пока предложения руки и сердца своей избраннице он по каким-то причинам делать не торопится.

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