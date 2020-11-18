«Возвращение блудного четверного»: Туктамышева хочет дать бой ученицам Тутберидзе и Плющенко

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева в Instagram опубликовала видеозапись, на которой она мастерски исполняет четверной тулуп, который ей давно не покорялся. При этом на заднем плане слышны комментарии ее тренера Игоря Мишина. Судя по всему, в самое ближайшее время фигуристка даст бой ученицам Этери Тутберидзе и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Она мечтает поехать на Олимпиаду.

«Возвращение блудного четвероного», — подписала она видеозапись.

«Лиза-умница! Незаслуженно никуда не приглашают. Образованная девушка, хорошая речь, приятная внешность и огромные долголетние достижения!» «Молодец, пора школьниц обыгрывать», «Очень красиво. Как птичка. Моя любимая фигуристка из всех», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что многие эксперты уже давно списали 23-летнюю фигуристку со счетов. Они считают, что она уже не сможет вернуться на уровень пятилетней давности, когда не знала себе равных, как в России, так и в мире.

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