«Возвращение блудного четверного»: Туктамышева хочет дать бой ученицам Тутберидзе и Плющенко

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева в Instagram опубликовала видеозапись, на которой она мастерски исполняет четверной тулуп, который ей давно не покорялся. При этом на заднем плане слышны комментарии ее тренера Игоря Мишина. Судя по всему, в самое ближайшее время фигуристка даст бой ученицам Этери Тутберидзе и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Она мечтает поехать на Олимпиаду.
«Возвращение блудного четвероного», — подписала она видеозапись.
«Лиза-умница! Незаслуженно никуда не приглашают. Образованная девушка, хорошая речь, приятная внешность и огромные долголетние достижения!» «Молодец, пора школьниц обыгрывать», «Очень красиво. Как птичка. Моя любимая фигуристка из всех», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что многие эксперты уже давно списали 23-летнюю фигуристку со счетов. Они считают, что она уже не сможет вернуться на уровень пятилетней давности, когда не знала себе равных, как в России, так и в мире.