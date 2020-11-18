Дочь Ларисы Долиной разместила архивный снимок матери в образе танцовщицы Маты Хари

Фотография была сделана в 2010 году во время спектакля «Любовь и шпионаж».

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская в Instagram разместила красивый снимок своей матери на сцене театра. Яркая исполнительница перевоплотилась на сцене в Мату Хари, известную в начале двадцатого века нидерландскую танцовщицу «восточного стиля».

«Большой Театр обязал зрителя вернуть билеты, купленные на спектакли ноября-января, чтобы продавать билеты заново с учетом 25% разрешенной заполняемости. Как думаете, прецедент в оборот возьмут остальные театры? Или это только в БТ реально возможно. Лариса Александровна в образе Мата Хари. Спектакль «Любовь и шпионаж». 2010 год». Ангелина Миончинская

Как добавила Ангелина Миончинская, тот проект подарил ей и ее матери дружбу со многими невероятными людьми. Она смогла воочию наблюдать за талантом родительницы в действии и движении.

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Напомним, что Ангелина Миончинская — единственная дочь Ларисы Долиной. Ее она родила в 1983 году от джазового музыканта Анатолия Миончинского, который был ее первым мужем.

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