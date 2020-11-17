«Настоящая леди»: Костенко в белоснежном пуховике и трендовых ботинках прогулялась с Тарасовым

Анастасия Костенко в свое время стала встречаться с Дмитрием Тарасовым, когда он развелся с Ольгой Бузовой. Долгое время девушку называли разлучницей и постоянно корили. Но прошло уже три года, как футболист неразлучен со своей избранницей. Они воспитывают двоих дочерей: двухлетнюю Милану и Еву, которой только девять месяцев. Так как спортсмен играет теперь в клубе «Рубин», он переехал в Казань. Вслед за ним последовала и жена.

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Несмотря на слова злопыхателей, пара демонстрирует идиллию. Костенко мечтает о большой семьей и признавалась, что хочет родить еще детей. При этом пока она усердно работает над тем, чтобы вернуться в форму. Вкус девушки тоже изменился. Теперь она все чаще выбирает лаконичные и женственные наряды, а своих дочек любит наряжать в одинаковые платья. Накануне Анастасия отправилась гулять с Тарасовым. В соцсети она поделилась совместным фото.

Футболист облачился в рваные джинсы толстовку Gucci и пальто песочного цвета. Костенко предстала в нюдовой блузке и черной мини-юбке. Поверх она надела белоснежный короткий пуховик. Дополняли ее теплый образ трендовые ботинки на массивной подошве и сумка-седло Dior, которая стоит около 260 тысяч рублей.

«Как там говорится: „Настоящая леди должна быть такой, чтоб с ней и поговорить можно было, и побазарить, и побеседовать“.

Что ж, повезло же тебе со мной Дима, а если серьезно — Спасибо тебе за все, любимый!» — написала модель.

Поклонники восхитились гармоничной парой. А вот наряд сыграл с девушкой злую шутку. Фанаты заподозрили ее в беременности. «Мне кажется или вы в положении?», «Настя, опять в залейте. Теперь понятно, почему зареванная, нервная», «Живот или мне показалось?», «Беременны», — стали комментировать пост подписчики. Однако Костенко развеяла слухи о скором пополнении. «Кажется, юбка выпирает и я еще кормлю, дайте восстановиться», — заявила она.

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