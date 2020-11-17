«Уже раздели меня»: Анна Семенович обнажила пышный бюст в пудровом пальто

Анна Семенович не скрывает, что всю жизнь старается следить за фигурой. Но когда девушка оставила фигурное катание, то ее тело преобразилось. Теперь бывшая солистка «Блестящих» обладает одним из самых пышных бюстов в российской эстраде. Бывшая спортсменка порой поправляется, но потом сразу начинает худеть. К тому же артистка научилась выгодно подчеркивать достоинства фигуры стильными и женственными нарядами.

Недавно Анна принимала участие в новогодних съемках, где предстала в черном силуэтном платье. Тонкая цепочка спускалась от шеи и обрамляла ее талию. А теперь певица приняла участие в смелой фотосессии. Сначала она примерила трендовые образы, а потом подруга ее уговорила сделать более смелые фото. Семенович облачилась в черные колготки с рисунком и нежное пудровое пальто, которое надела на голое тело.

«Уже раздели меня. Говорят: «Снимай лифчик, будем сиси показывать, не все, части». Она фанатка моей груди просто. А Саша челку укладывает. Вот видите, фанаты груди, фанаты челки — все при мне», — поделилась звезда.

Позже она опубликовала кадры, на которых сексуально позирует, сидя на стуле. Анна кокетливо придерживала декольте, из которого норовила выпрыгнуть ее грудь. Сама она томно смотрела в камеру. Влажные волосы и туфли на шпильку придали образу пикантности.

«Завистников прошу не смотреть, — написала артистка.

Поклонники осыпали девушку комплиментами. Ее пышные формы многих срази наповал. «Взгляд царицы», «Я не завидую, просто смотрю!», «Какая красавица», «Ну очень смело», «Аннушка в деле», — прокомментировали пост подписчики.

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