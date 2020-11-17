«Забыть как страшный сон»: Ольга Картункова готовится весело провожать 2020 год

Из-за эпидемии коронавируса уже отменены все новогодние массовые гуляния и праздничные мероприятия. Однако веселиться дома нам никто не может запретить!

Именно такой настрой демонстрирует актриса и звезда комедийного шоу «Однажды в России» Ольга Картункова. В Instagram юмористка рассказала, что готовится весело встретить наступающий год и проводить уходящий. В этом году праздник будет как всегда шумным и ярким. Веселиться Картункова умеет, это она не раз доказывала.

Звезда КВН призналась, что будет веселиться вместе со своей большой семьей, и готова это делать громко и танцевально. Ольга считает, что только так нужно провожать 2020 год, ставший невероятно сложным для всех.

«Празднику быть! Тем более, надо проводить 2020 год с большим удовольствием и забыть его как страшный сон!» — написала Ольга Картункова в микроблоге.

Напомним, звезды шоу-бизнеса в этом году терпят настоящее бедствие.

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Они практически лишены возможности зарабатывать, остались без средств к существованию их коллективы. Знаменитости обижаются на власти, которые игнорируют их проблемы, вводя все новые ограничения из-за коронавируса.

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