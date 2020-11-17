Очаровательный блондин: Матвеев запечатлелся с восьмилетним сыном от Боярской

Максим Матвеев всегда жил в Санкт-Петербурге, но потом перебрался в Москву, так как устроился в труппу Театра имени Олега Табакова. Но минувшим летом он решил выйти из состава привычного себе творческого коллектива. Причины такого решения актер так и не озвучил. Зато у него появилось больше времени для съемок в кино, а также для своей семьи. Уже 10 лет он счастлив в браке с Елизаветой Боярской. У них подрастают восьмилетний сын Андрей, а также двухлетний сын Григорий.

Еще недавно пара скрывала наследников от посторонних глаз. Их изредка видели на прогулках в парке. Теперь старшего сына супруги уже показывают чаще. Матвеев любит все делать своими руками. Он то мастерит цветы из бумаги, то вырезает коня из дерева. Теперь уже вместе с наследником артист сотворить новогодние игрушки. Он сделал фото с подросшим сын, на котором они продемонстрировали свои поделки.

«Решили с Андрюхой поучаствовать в акции. Одна сделанная игрушка из любых кубиков приравнивается к набору, который отправится ребенку, который нуждается в заботе, внимании и волшебстве!» — пояснил Максим.

У него получился снеговик, а вот восьмилетний мальчик смог сделать Деда Мороза. Они позировали в домашней обстановке и даже покривлялись на камеру. Поклонники восхитились дружной семьей. Многие считают Матвеева идеальным папой. «Андрей, вылитая мама», «Блин, Андрюха такой милый», «Классная идея!», «Думала, Андрей на маму похож вашу, а здесь прям Лиза — Лиза», «Как на маму и дядю Сергея похож», — прокомментировали пост подписчики.

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