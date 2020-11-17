Алина Загитова в платье с глубоким декольте и плюшевой тунике запечатлелась с Татьяной Тарасовой

На съемках «Ледникового периода» Алексей Ягудин оделся в одной цветовой гамме с тренером, а вот его соведущая удивила публику женственным образом.

Алина Загитова не так давно решила сделать паузу в карьере. В этом году она уже не будет принимать участие в соревнования по фигурному катанию. При этом олимпийская чемпионка продолжает тренироваться и пока не думает о завершении карьеры в большом спорте. Кроме того, девушка этой осенью попробовала свои силы в новой для себя стезе. Она стала ведущей шоу «Ледниковый период» с Алексеем Ягудиным.

Алина, по сути, росла на глазах своих фанатов, достаточно рано начав карьеру в профессиональном спорте. В этом году ей исполнилось 18 лет. На съемках проекта она уже предстает то в сверкающих комбинезонах, то в пышных платьях. Пока фигуристка только учится быть телеведущей. Во многом ей помогает Ягудин, поэтому с каждым разом она увереннее предстает перед камерами. А 17 ноября прошли съемки нового выпуска «Ледниковый период». На этот раз Загитова предстала в синем платье с глубоким декольте, украшенным стразами и плюшевой тунике. Ее волосы были собраны в высокий пучок, а черты лица подчеркнуты ярким макияжем.

Девушка сделала фото с Татьяной Тарасовой. Заслуженный тренер облачилась в блузку винного цвета. Подстать ей, в такой же гамме, предстал Ягудин, выбрав элегантный бордовый костюм.

«Мы начинаем. Дело близится к финалу», — написала Тарасова.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алина. Многие отметили, что за последние месяцы она сильно преобразилась. «Алина — дива!!! Восторг», «Алина прям красотка! Супер шоу в этот раз вышло!», «А так не хочется, чтобы оно кончалось. Приятно видеть ваши лица, катание фигуристов, все очень трогательно», «Какие же все красивые, просто шикарные, как и само его величество фигурное катание!» — прокомментировали пост подписчики.

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