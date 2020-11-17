«Уйду с телека»: Ольга Орлова в халате из розового шелка запечатлелась с корзиной гортензий и роз

Телеведущая начала свое утро с фото рядом с презентом. Поклонники уверены, что у 43-летней звезды появился возлюбленный.

Ольга Орлова недавно вернулась с отдыха. Она побывала на Мальдивах, но на всех фото позировала в одиночестве. А несколько дней назад девушка закатила вечеринку в честь дня рождения. На празднике был ее 19-летний сын Артем, а также подруга Ксения Бородина. Стоит отметить, что телеведущая обладает эффектной внешностью и в 43 года выглядит не хуже, чем топ-модели. При этом свою личную жизнь она держит в секрете.

Не раз поклонники интересовались у Ольги, свободно ли ее сердце. Девушка отвечала уклончиво, придерживаясь мнения, что счастье любит тишину. А теперь ведущая «Дома-2» неожиданно похвасталась роскошным букетом цветов. Она предстала дома в халате из розового шелка. Орлова позировала у огромной корзины с гортензиями и розами, которая едва ли не была больше девушки. Звезда излучала улыбку.

«Вот, я всегда думаю… Если бы я была мужчиной — я была бы чемпионом по креативу в ухаживаниях за женщинами. Я бы такое придумывала, что ни у одной женщины не осталось бы никаких шансов даже подумать о ком-то другом! Но так вышло, что я женщина! Хотя есть еще вариант. Уйду с телека на «пенсию» и устроюсь к какому-нибудь серьезному бизнесмену личным помощником», — поделилась мнением звезда.

Ольга отметила, что с удовольствием бы делала сюрпризы женщинам. А вот поклонники заподозрили, что в жизни самой телеведущей появился мужчина, который красиво за ней ухаживает. «Красотища», «Какие цветы», «Ольга, от кого букет?», «Вот это корзиночка», «Кажется, у вас появился возлюбленный», «Цветы прелестные, достойны вас», «Ой, какая вы хорошенькая», «Что? Букет от кого? Неужели у вас парень есть?» — стали комментировать пост подписчики.

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