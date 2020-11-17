«А куда все делось?»: Дайнеко в черном купальнике не дала разглядеть ее грудь

Виктория Дайнеко недавно провела несколько месяцев в США. Она ездила на отдых с дочкой, чье имя до сих пор скрывает. А потом певице пришлось просить помощи, так как она не могла вернуться на родину из-за закрытых авиасообщений с Россией. Артистка радовалась, когда смогла попасть домой. А осенью она снова отправилась в поездку. На этот раз поп-дива провела несколько недель в Дубае, который привлек внимание туристов, открыв свои границы.

33-летняя Дайнеко всегда могла похвастаться стройной фигурой. Она не скрывает, что не часто занимается спортом, а ее кожа цвета фарфора плохо загорает. При этом девушка любит проводить время на пляже. На этот раз она поделилась видео, на котором красуется на дубайском побережье. Виктория позировала в черном купальнике с декольте до пупа. Она распустила пышные волосы и озарила всех улыбкой.

Поклонники восхитились красотой артистки, но при этом заметили изменения в ее фигуре. Не так давно певица делилась снимком, на котором хвасталась пышной грудью, а на этот раз у нее казалось бюст уменьшился до нулевого размера. Это сильно удивило фанатов.

«Очень красивая», «Прям рай», «А куда все делось?», «А были же мандаринки, где грудь?», «Какая стройненькая», «Купальник прекрасный, но вы прям стройная», «Не хватает чего-то», «Миленькая до невозможности», «Выглядит как статуэтка», «Все бы ничего, но худая стала», — стали комментировать пост подписчики.

Напомним, что несколько лет назад Викторию критиковали за целлюлит, но теперь злопыхатели нашли новый повод для придирок.

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