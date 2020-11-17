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«Начинаем утро красиво»: Рудковская похвасталась завтраком в сочных летних тонах

Светская львица решила скрасить осенние будни яркими оттенками.

«Начинаем утро красиво»: Рудковская похвасталась завтраком в сочных летних тонах
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

45-летняя Яна Рудковская этой осенью снова стала мамой. На свет родился еще один сынок, второй в их с Евгением Плющенко браке. Назвали наследника Арсением. Звездная мамочка до сих пор принимает подарки по случаю этого события и накануне похвасталась уникальным белоснежным креслицем Baby Dior, которое прибыло в знаменитое семейство прямиком из Парижа.

А новый день Рудковская решила начать с ярких красок. Раскрасить осенние будни ей помогли по-летнему сочные оттенки в букете цветов, которым она декорировала свою трапезу.

«Начинаем утро красиво», — подписала Рудковская фотографию

Завтраки Яны Рудковской не изобилуют деликатесами — обычно это очень небольшие порции, а то и вовсе одни ягоды. На этот раз девушка решила перекусить овощами и омлетом. На десерт Рудковская предпочла джем и яблоки.

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