«Насть, это слишком»: Каменских в белоснежном боди обнажила пышные бедра

Настя Каменских в этом году отпраздновала 33-летие. Она уже не поет дуэтом с Потапом, но возлюбленный поддерживает девушку и продюсера. Артистка теперь не только участвует в разных телешоу, исполняет свои хиты, но и поет на испанском языке, чтобы прославиться за рубежом. Примечательно, что после замужества образы девушки стали еще откровеннее. Она старается подчеркивать все достоинства фигуры.

больше по теме « Ох, как красиво! »: Рудова вслед за Каменских в мини-юбке и топе-бандо засветила пышный бюстЗвезда сериала« Татьянин день »опубликовала откровенный кадр, вызвав оторопь фанатов .

На отдыхе Настя большую часть времени ходит в бикини, а для прогулок облачается в шорты или мини-платья. Порой певица даже предстает полностью обнаженной на фото, вызывая оторопь у фанатов. Многие осуждают девушку за поступки. А накануне артистка опубликовала новый кадр. Она облачилась в белоснежное боди. Каменских встала на колени в спортивном зале, позировав на четвереньках и похвасталась соблазнительными изгибами фигуры и упругими бедрами.

Поклонники поразились смелости возлюбленной Потапа. Многие восхитились ее фигурой, но нашлись и те, кто вновь раскритиковал певицу. «Вау», «Хороша», «Красавица какая», «Просто прекрасна», «Ну, уже как только не фоткается», «Лишь бы себя показать», «Насть, это слишком», «Уже не скромница», — подписали пост пользователи Сети.

Примечательно, что Каменских после свадьбы стала активно следить за фигурой. Она занимается йогой и устраивает пробежки. Однако фанаты отмечают, что любят ее за пышные формы.

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