«Надо умным быть»: Лиза Галкина в белой блузе с бантом и черных брюках позировала в библиотеке

Двойняшки Максима Галкина и Аллы Пугачевой, как и тысячи других первоклашек, собираются в школу. Иногда звездный отец показывает эти хлопоты на радость поклонникам. В новой публикации шоумен запечатлел сценку братика и сестренки про спорт в библиотеке. Гарри позировал с огромным учебником, а Лиза стояла рядом и декламировала:

«Утренний спорт. Надо заниматься и будешь сильным очень сильным», — начала Лиза.

«Надо умным быть», — подсказала мама. Гарри попросил отца перезаписать видео и хотел сняться один, но Лиза попыталась снова произнести речь и запуталась. Ребята снова хотели записать еще дубль, но у них ничего не вышло. Гарри расстроенно развернулся к полкам и пошел ставить книгу.

А мама тем временем наставляла сына с дочкой:

«Да, вот этот вот надо уметь, — поделилась мама. И стала наставлять: «Это не так просто. Я говорю, надо читать больше и связывать быстренько слова соображать. Вы такие умные дети, только этого не хватает — чтобы четко фразу до конца произносить, и понимать, что вы хотите сказать».

Гарри и Лиза действительно растут очень развитыми и любознательными детьми. В семь лет они отлично говорят по-французски, играют на пианино, занимаются плаванием.

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