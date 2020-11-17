«Целлюлит?! Не видим»: 42-летняя Пегова в секси бикини оголила стройные бедра

42-летняя Ирина Пегова не только увлекается хореографией, она также принимает участие в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Партнером именитой актрисы стал профессиональный спортсмен — Алексей Тихонов. Во время репетиций экс-возлюбленная Дмитрия Орлова жаловалась на то, что у нее болят все мышцы и тело. Несмотря на подготовку в виде танцев, актриса чувствовала напряжение в каждой поддержке и дорожках, исполняемых ими на льду. Однако сейчас, по прошествии нескольких эфиров, Пегова вошла во вкус.

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что благодаря бальным танцам Ирина Пегова сумела сбросить лишние килограммы, она стала более легкой, пластичной и грациозной. На одной из фан-страничек актрисы появился ее летний снимок, который она сама ранее публиковала в личном профиле. Поклонники по достоинству оценили эффектную фигуру Пеговой в мини-бикини. Актриса похвасталась роскошным декольте и пышными формами.

«Очень похудела, словно тростинка», «Соблазнительно», «Целлюлит?! Не видим», «Ух, как пороша», «Сведет с ума любого!!», «Милашка», «Да, есть лишний вес и ножки не такие идеальные, ну и что?! Красавица», «Наша любимая, просто загляденье», — пишут фолловеры.

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