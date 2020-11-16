Барановская в приталенном жакете повеселилась на празднике с Глюк’oZой и Кридом

Телеведущая побывала на дне рождения у Николая Попова. Она насладилась изысканными блюдами и пением других гостей в караоке.

Юлия Барановская не так давно устроила фотосессию, на которой показала стильные образы от платьев и плюшевых пальто до брючных костюмов. Поклонники считают, что она настоящая икона стиля. Девушка тщательно подбирает образы для появления на публике или рабочих съемок. Она не скрывает, что порой наряды ей предлагают стилисты, как в случае с программой «Модный приговор».

А на минувших выходных, 15 ноября, Юлия повеселилась на вечеринке, которую закатил Николай Попов — директор по работе с артистами канала «Муз-ТВ». Он отметил свой день рождения за большим столом, побаловав гостей изысканными блюдами. На празднике телеведущая появилась в черном приталенном платье-жакете. Высокий хвост и макияж с алой помадой подчеркнули черты ее лица.

Она выглядела элегантно и нарядно. А вот Глюк’oZa предстала за столом в розовой толстовке и куртке-рубашке в клетку. Певица с подругой не постеснялась спеть в караоке. Также главным гостем вечера стал Егор Крид, который не отказался исполнить несколько песен. Кадрами с вечеринки Барановская поделилась в Instagram. Поклонники отметили, что она прекрасно выглядит. Многие одарили многодетную маму комплиментами.

Стоит отметить, что Юлия не часто проводит время вне дома. Она старается каждую свободную минуту уделять наследникам. Напомним, что после расставания с Андреем Аршавиным она сама воспитывает дочку Яну и сыновей — Артема и Арсения.

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